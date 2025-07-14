İzmir Valisi Elban'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, " 15 Temmuz; siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın tek yürek istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı bir direniş gecesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin, aziz milletin iradesine, demokrasiye ve anayasal düzene karşı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en alçak ihanetlerinden biri olarak hafızalara kazındığını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından planlanan hain teşebbüsün, doğrudan millete yönelttiği bir saldırı olduğuna dikkati çeken Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen darbeci unsurlar, milletimizin tanklarını, uçaklarını, silahlarını yine bu millete doğrultmuş; Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış, emniyet birimlerimiz hedef alınmış, sokaklarda masum vatandaşlarımız şehit edilmiştir. Ancak bu hainler o gün bir şeyi hesaba katmamışlardı. Türk milleti esareti asla kabul etmez. İhanet girişimi, Türk milletinin imanla, kararlılıkla ve vatan aşkıyla yazdığı eşsiz direniş karşısında bozguna uğratılmış; milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığı, tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir duruşla teyit edilmiştir. 15 Temmuz; siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın tek yürek istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı bir direniş gecesi olmuştur."

Vali Elban, milletin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdit ve terör odağının milletin azmi ve kararlılığı karşısında asla başarıya ulaşamayacağını, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanının da unutulmayacağını kaydetti.