İzmir'de Suç Örgütlerine Karşı Başarı: 68 Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütlerine Karşı Başarı: 68 Çökertildi

İzmir\'de Suç Örgütlerine Karşı Başarı: 68 Çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde son bir yılda 68 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Vali Elban, asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin yapılan açıklamada, narkotik suçlarla ilgili çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının arttığını belirtti. Ayrıca hırsızlık olaylarında düşüş yaşandığını ve orman yangınlarına müdahale süresinin kısalığını vurguladı.

10.09.2024 14:50
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İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde son bir yılda 68 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Vali Elban, valilikte düzenlenen toplantıda 31 Ağustos 2023-31 Ağustos 2024 dönemindeki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin açıklama yaptı, bu dönemdeki olayları 31 Ağustos 2022-31 Ağustos 2023 döneme göre değerlendirdi.

Narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda 27 bin 47 olayda 31 bin 752 şüphelinin gözaltına alındığını, yakalanan şüpheli sayısının önceki döneme göre yüzde 5,38 arttığını kaydeden Elban, trafik denetimlerinde de kontrol edilen ve işlem yapılan araç sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Elban, organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılıkla suçluların üzerine gidildiğini vurgulayarak, "Bir önceki yıl 36 suç örgütü çökertilmiş. Son bir yıl içerisinde ise 68 suç örgütü çökertildi. Bu yaklaşık yüzde 89'luk bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Hırsızlık olaylarında düşüşün yaşandığını aktaran Elban, "Hırsızlık suçlarında yüzde 53'lük bir düşüş söz konusu. Evden hırsızlık 2 bin 658'den 1622'ye düşmüş, iş yerinden hırsızlık 2 bin 19'dan 1092'ye, oto hırsızlığı 418'den 175'e, otodan hırsızlık 1511'den 556'ya düşmüş. En fazla düşüş yan kesicilik suretiyle hırsızlıkta, 712'den 152'ye düşerek yüzde 78,65 azalma görüyoruz. Açıktan hırsızlıkta ise 9 bin 520'den 4 bin 285'le yüzde 55'lik bir düşüş var." ifadesini kullandı.

Orman yangınları

İzmir'de çıkan orman yangınlarına da değinen Elban, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bir sabotaj ya da kasıt unsuruna rastlamadık. Tamamının faillerini tespit ettik. Sadece iki yangımız elektrik tellerinden kaynaklı çıkmıştı. Bunun dışındaki yangınların tamamı vatandaşımızın ihmali, tedbirsizliği, özensizliği nedeniyle. Bahçede çöpün yakılması, evdeki tadilatta kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması, izmaritlerin sağ sola söndürülmeden atılması gibi aslında çok basit, dikkatle önlenebilecek konularda dikkatsiz ve tedbirsiz davranılması kaynaklı."

Elban, orman yangınına müdahale süresinin 10 dakikanın altına düştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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