Karabağlar ve Adıyaman Belediyeleri'nden Depremzede Aileler İçin Ortak Çalışma

(ADIYAMAN)- İzmir Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, "İlmek İlmek Dayanışma" projesi kapsamında depremzede aileler için ortak bir yardım çalışması gerçekleştirdi.

Kardeş belediyeler olan İzmir Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi ortak bir dayanışma çalışması gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İzmirli kadınların el emeğiyle hazırladığı battaniyeler, depremden etkilenen Adıyamanlı kadınlar ve aileler için hazırlandı. Battaniyeler, Karabağlar'daki mahalle muhtarlarının ve ilçe sakinlerinin desteğiyle toplandı. İzmir'den gönderilen ürünler, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan bere ve bebek battaniyeleriyle birleştirildi.

Konteyner kentlerde yaşayan ailelere dağıtıldı

Proje kapsamında Karabağlar Belediyesi'nden Adıyaman'a gelen heyet, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı. Ortak yürütülen program kapsamında hazırlanan yardım setleri, belediye ekiplerinin koordinasyonuyla konteyner kentlerdeki depremzede ailelere dağıtıldı. "İlmek İlmek Dayanışma" adıyla yürütülen proje ile depremin yaralarının birlikte sarılması, kadın emeği üzerinden dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve iki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.