Karabağlar ve Adıyaman Belediyeleri'nden Depremzede Aileler İçin Ortak Çalışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabağlar ve Adıyaman Belediyeleri'nden Depremzede Aileler İçin Ortak Çalışma

29.01.2026 17:25  Güncelleme: 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, 'İlmek İlmek Dayanışma' projesi kapsamında depremzede aileler için ortak bir yardım çalışması gerçekleştirdi. İzmirli kadınların yaptığı battaniyeler, depremzedelere ulaştırıldı.

(ADIYAMAN)- İzmir Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, "İlmek İlmek Dayanışma" projesi kapsamında depremzede aileler için ortak bir yardım çalışması gerçekleştirdi.

Kardeş belediyeler olan İzmir Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi ortak bir dayanışma çalışması gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İzmirli kadınların el emeğiyle hazırladığı battaniyeler, depremden etkilenen Adıyamanlı kadınlar ve aileler için hazırlandı. Battaniyeler, Karabağlar'daki mahalle muhtarlarının ve ilçe sakinlerinin desteğiyle toplandı. İzmir'den gönderilen ürünler, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan bere ve bebek battaniyeleriyle birleştirildi.

Konteyner kentlerde yaşayan ailelere dağıtıldı

Proje kapsamında Karabağlar Belediyesi'nden Adıyaman'a gelen heyet, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı. Ortak yürütülen program kapsamında hazırlanan yardım setleri, belediye ekiplerinin koordinasyonuyla konteyner kentlerdeki depremzede ailelere dağıtıldı. "İlmek İlmek Dayanışma" adıyla yürütülen proje ile depremin yaralarının birlikte sarılması, kadın emeği üzerinden dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve iki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Karabağlar Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Karabağlar, Adıyaman, Belediye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar ve Adıyaman Belediyeleri'nden Depremzede Aileler İçin Ortak Çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ilk gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ilk gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 00:11:05. #7.11#
SON DAKİKA: Karabağlar ve Adıyaman Belediyeleri'nden Depremzede Aileler İçin Ortak Çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.