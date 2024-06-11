İzmir ve Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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İzmir ve Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İzmir ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

11.06.2024 10:33
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İzmir ve Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiye yönelik 6 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 9'u yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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