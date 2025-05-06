İzmir ve Birleşik Krallık Arasında Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Görüşüldü - Son Dakika
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İzmir ve Birleşik Krallık Arasında Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile sağlık turizmi ve kültürel etkinlikler hakkında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. İzmir'in sağlık turizminde popüler bir destinasyon olduğu vurgulandı.

06.05.2025 11:05
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette kültürel etkinlikler, fuarlar, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji konularında iş birliği fırsatları konuşuldu.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Jill Morris ile Konsolos Neale Jones, İngiltere'nin İzmir Konsolosluğu yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ile bürokratlar yer aldı.

Sağlık turizmi için gelen turistlere destek çalışmaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İngiliz vatandaşlarını İzmir'de görmekten memnuniyet ve daha fazla hizmet sunmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Toplu ulaşım, körfez, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve kent altyapısına dair projeleri anlatan Başkan Tugay, bu yıl 94'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı ve 19'uncusu yapılacak "TTI İzmir "Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi" hakkında bilgi paylaştı. Başkan Dr. Cemil Tugay, İngiliz kültürünün İzmir halkı tarafından daha yakından tanınması için kültürel etkinlikler düzenlenmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İzmir sağlık turizminde en çok tercih edilen şehirlerden

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, İzmir'in kültür, gastronomi, deniz, spor ve sağlık alanlarında İngiliz vatandaşları için popüler bir destinasyon olduğunu belirtti. Büyükelçi Morris, kentin önümüzdeki dönemde de bu ilgiyi koruyacağını ifade ederek, Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki firmalarla iş birliğini güçlendirmeye odaklandığını, özellikle tarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde hareketlilik yaşandığını söyledi. Sağlık turizminin hızla büyüdüğünü, her yıl daha fazla turistin bu amaçla Türkiye'ye geldiğini aktaran Morris, İzmir'in sağlık turizminde geçen yıl en çok tercih edilen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Büyükelçi Morris, İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılım için gerekli temaslarda bulunacağını da söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Birleşik Krallık Arasında Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Görüşüldü - Son Dakika

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