İzmir ve Çin Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

(İZMİR)- İzmir'le Çin'in son dönemde hızla gelişen ilişkileri karşılıklı ziyaretlerle somut işbirliklerine dönüşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve Ege İhracatçılar Birliği üyelerinden oluşan bir heyetle Çin'in Xiamen, Nanjing ve Şanhay kentlerine düzenlenen ziyarette önemli adımlar atıldı. Görüşmelerde istihdam yaratacak yatırım projeleri ve teknolojik iş birlikleri ele alındı. Çin Yatırım Bankası ICBC yetkililerinin ise 11 Nisan'da İzmir'i ziyaret etmeleri bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve beraberlerindeki heyet Çin'in Xiamen, Nanjing ve Şanhay kentlerinde üst düzey temaslarda bulundu. Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt da İzmir heyetine temasları sırasında eşlik etti. Heyet ilk ziyaretini İzmir'in 2018 yılından beri kardeş kenti olan Xiamen'e gerçekleştirdi. 4,93 kilometrekare alanda 9 bine yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Xiamen botanik bahçesinde incelemelerde bulunuldu. İki şehir arasında bitki ve çiçek takası yapılması ve 2027 de yapılması planlanan Botanik Expo kapsamında Xiamen ile Kardeş Botanik Bahçesi olma yönünde adımlar atılması ele alındı.

İzmir Mermer Fuarı Çin'de tanıtıldı

İzmir heyeti mermer sektörünün önde gelen etkinliği Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı'nı da ziyaret etti. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen Türkiye standında yaklaşık 20 firma yer aldı. Doğaltaş sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından biri olan İzmir Marble - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Çinli iş insanlarına tanıtıldı.

Xiamen Ticaret Odası üyesi şirketler ile bir araya gelen İzmir heyeti, iki kent arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Dünyanın en büyük şirketleri sıralaması Fortune Global 500 listesinde yer alan dev şirketlerin katıldığı buluşmada, İzmir ile Xiamen arasındaki ticareti artırma yönünde kararlar alındı. Temaslar sırasında İzmir'in ticari ürünlerinin online bir platform ile Çin'de tanıtımının yapılması yönünde öneriler ele alındı.

Nanjing Yüksek Teknoloji ve Dijital Yönetişim masaya yatırıldı

İzmir heyetinin Xiamen'den sonraki durağı tarih boyunca Çin'in eğitim, araştırma, ulaşım ve turizm merkezi olmuş önemli liman kenti Nanjing oldu. Nanjing'de Baixia Yüksek Teknoloji Bölgesi ve NIDT Yüksek Teknoloji Şirketi'ni ziyaret eden heyet, şehrin teknoloji alanındaki ilerlemelerini İzmir'e transfer etmenin yolları üzerine Çinli yetkilerle karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Nanjing Belediyesi'nin sürücüsüz araçlar proje sahasını inceleyen heyet, kentsel mobilite alanındaki gelişmeleri yerinde gördü. Nanjing Kentsel Dijital Yönetişim Merkezi'nde şehrin dijital yönetişim uygulamaları hakkında bilgi edindi.

İzmir heyetinin Çin'deki temasları kapsamında Nanjing Belediyesi Başkan üst vekili Huo Huiping ile de teknoloji, ticaret, kültür ve turizm alanlarında iş birliği konularında görüşme yapıldı.

İzmir Körfezi için iş birliği

Deniz bilimleri alanında en ileri teknoloji ve uygulamaları İzmir Körfezi'ne taşıyabilmek amacıyla Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü (IOCAS) ile görüşmeler gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin körfez temizliği seferberliği ve kapsamlı projeleri üzerine Çinli bilim insanları ile görüş alışverişlerinde bulunuldu. İşbirliğini, bilgi, deneyim ve iyi uygulama transferini en üst seviyeye taşıma amacıyla Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü ile İzmir Büyükşehir arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

Şanhay'da iş dünyası ile buluşma

Nanjing'den sonraki durak olan Şanhay'da İzmir heyeti, Şanhay Başkonsolosu Özlem Kural ve Şanhay Türk İş İnsanları Birliği ile bir araya geldi. Şanhay'da önemli başarılara imza atan Türk iş insanları ile İzmir arasında, özellikle teknoloji, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında ortak proje ve yatırımları güçlendirme konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Şanhay Akıllı Şehirler Ofisi'ne ziyaret

Ziyaretler kapsamında 50 büyük küresel şehir arasındaki akıllı şehirler sıralamasında en üst sırada yer alan Şanhay'da belediye hizmetlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin iyi uygulama örnekleri incelendi. Şanhay'daki akıllı ekonomi, akıllı kent yaşamı, akıllı kent yönetişimi, akıllı alt yapı ağı ve akıllı yeni teknolojiler alt başlıklarında veri analizi ve veri yönetimine ait sunumlar gerçekleştirildi.