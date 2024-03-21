İzmir ve İstanbul\'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve mesaj içeriklerinde isimleri yer alan, Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da 16 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim gezileri kapsamında Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Tosun, tekne sahiplerinin sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyerek, liman ve barınakların bakımsızlıktan harabeye döndüğünü belirtti. Ayrıca, kayıt dışı çalışan teknelerin haksız rekabet yarattığını ve Bodrumlu tekne sahiplerini zora soktuğunu vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) üyeleriyle Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Aras, Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci ile birlikte geride kalan 5 yıllık süreci ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Aras, altyapı yatırımlarının hızla devam edeceğini ve susuzluk sorununun çözümü için çalışmaların başlayacağını belirtti.
Yıldız Holding'in basketbol takımı, Şirketler Arası Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Takım, Seri-A Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Holding, CBL Türkiye Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Şirketin İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, takımın başarısının çalışanlar için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu belirtti ve başarılarının devam edeceğini vurguladı.
NVIDIA, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırarak Blackwell B200 yapay zeka çipini tanıttı. Şirketin CEO'su Hensen Huang, Blackwell B200 çipinin 30 bin ila 40 bin dolar arasında bir fiyata sahip olacağını açıkladı.
İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kapanış konserinde, Avrupa'nın önde gelen caz müzisyenlerinden Ondrej Krajnak, kendi bestelerini seslendirdi. İKSEV tarafından düzenlenen festivalin son konseri, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Ondrej Krajnak'ın duygusal bir deneyim yaşatan parçaları, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye - İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Slovakya'nın İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlendi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Demirciler Sanayisi'nde bir depoda çıkan yangın, yandaki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 8 yıla ve silahla yağma suçundan ise 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan açıklamada, ramazan ayında vatandaşların kırmızı ete daha kolay ulaşması için indirim yapılacağı duyuruldu. Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma kilogram başına 324 lirayı, kuşbaşı ise 354 lirayı aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak. Bu indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağı belirtilirken, protokole destek veren isimlere teşekkür edildi.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 için çalışmalarını hızlandırdı ve önümüzdeki hafta tanıtımını yapacak. Xiaomi CEO'su Lei Jun, Tesla'nın fiyat artışlarına değinerek SU7'nin fiyatının biraz pahalı olabileceğini belirtti. Analistler, SU7 için 200 bin yuan civarında bir fiyat öngörüyor.
Fransa'nın rekabet kurulu, Google'ı telif haklarına ilişkin yapılan anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle 250 milyon Euro para cezasına çarptırdı. Google, yayıncılar ve ajanslarla yapılan zorunlu anlaşmalara uymadığını kabul etti. Ayrıca, iletişimin şeffaf olmadığı ve basın içeriklerinden elde edilen gelirlerin düşük tahmin edildiği belirtildi. Google, cezayı orantısız bulsa da davayı sonlandırmak için talep edilen davranış değişikliklerini kabul etti. Bu olay, telif hakları konusunda Google'ın karşılaştığı zorlukları ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturmanın önemini vurguluyor.
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