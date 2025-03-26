İzmir ve İtalya Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Elde Gelişmeler

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya Dışişleri Bakanlığı Bakanlık ve Yurtdışı Temsilcilikler Müsteşarı Ivo Polacco ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'yi makamında ağırladı. İtalya ve İzmir arasındaki ilişkilerin artmasından mutluluk duyacağını belirten Cemil Tugay, "Bu yıl 94'üncü kez düzenleyeceğimiz İzmir Enternasyonal Fuarı'na aktif katılımınız olursa çok memnun oluruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Bakanlık ve Yurtdışı Temsilcilikler Müsteşarı Ivo Polacco ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya ve bürokratların yer aldığı görüşmede İtalya ve İzmir arasındaki ilişkiler ve ilerleyen süreçte yapılabilecekler konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya ve Türkiye arasında büyük bir dostluk olduğuna inandığını belirterek, "Ülkelerimiz ve şehirlerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliklerine katkı koymak bizim için önemli. İzmir'de, şehrin kültüründe iz bırakmış köklü bir İtalyan toplumu bulunuyor. Bu ortak miras, iki toplum arasındaki kültürel yakınlığı güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde, İtalya'daki şehirlerle doğrudan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, İzmir'de İtalyan kültürünü tanıtan etkinlikleri artırabiliriz. Bu yıl 94'üncü kez düzenleyeceğimiz İzmir Enternasyonal Fuarı'na aktif katılımınız olursa çok memnun oluruz. Yatırım için gelecek iş insanlarına burada yardımcı olabiliriz. İzmir her zaman İtalya'nın dostu olarak kalmaya devam edecek" dedi.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise "İki ülke arasındaki ilişkiyi stratejik bir yakınlık olarak değerlendiriyoruz. Bu ilişkileri nasıl daha da geliştirebileceğimizi bir kez daha ele almak istedik" dedi.