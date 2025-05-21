İzmir ve Kosova Arasında Ticari İş Birlikleri Konuşuldu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede Kosova ve İzmir arasında yapılabilecek ticari iş birlikleri başta olmak üzere, bu yıl 94'üncüsü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yabancı konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kosova Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak ve Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz Başkan Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı. Görüşmede Kosova Cumhuriyeti ve İzmir arasındaki ticari olmak üzere birçok alanda yapılabilecek iş birlikleri ve bu yıl 94. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) gündeme geldi.

Tugay: Kosova'yla yakın hissediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ülke ve şehirlerin kalkınması için iş birliklerine hazır olduklarını ifade ederek "Genel olarak Balkan ülkelerinin pek çoğuna olduğu gibi Kosova'ya da kendimizi çok yakın hissediyoruz. Türkiye büyük bir pazar ve ekonomi. İzmir de Türkiye'nin ticaret, üretim, turizm gibi alanlarında en aktif şehirlerinden birisi. Bu çerçevede beraber çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Uluslararası katılımın güçlü olması lazım"

İzmir Enternasyonal Fuarı sürecine de değinen Başkan Cemil Tugay, "Türkiye'nin en eski fuarı ve Türkiye'nin dört bir yanında bilinen, pek çok insanın geçmişte ziyaret ettiği bir fuar. Fuara uluslararası katılımın güçlü olması lazım. Katılım güçlü olursa etkisi de artar. Kosova'nın da İEF'te yer alması pek çok açıdan faydalı olacaktır. Yöresel ürünleri tanıtmak, ticaret potansiyelini geliştirmek için de uygun" dedi.

Novoberdaliu: İş birlikleri olursa çok mutlu oluruz

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, "Buraya gelmeden önce 94. İEF'i konuştuk. Bazı düşüncelerimiz, önerilerimiz oldu" dedi. Novoberdaliu, ticaret alanında ülkelerinde kolaylaştırıcı birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, Türk yatırımcılara da kolaylıklar yapılabileceğini kaydetti. Novoberdaliu, "Biz savaştan çıkmış bir ülkeyiz ve kalkınma çok da çabuk olmuyor. Bu bir süreç. İş birlikleri kurulmasından ve desteklerinizi almaktan çok memnuniyet duyarız" diye konuştu.