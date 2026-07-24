İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınları %47 Azaldı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınları %47 Azaldı

24.07.2026 11:15
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Yılbaşından 21 Temmuz'a kadar İzmir ve Manisa'daki orman yangınları, önlemlerle %47 düştü.

İzmir ve Manisa'da yılbaşından 21 Temmuz'a kadar çıkan orman yangınları, alınan önleyici tedbirlerin de etkisiyle geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki İzmir ve Manisa'da yılbaşından 21 Temmuz'a kadar 106 orman yangını meydana geldi. Geçen yılın aynı döneminde 202 orman yangınının yaşandığı bölgede yangın sayısı yüzde 47 düştü. Orman dışı kırsal alandaki yangın sayısı ise 246'dan 166'ya geriledi.

Yangın riskini azaltmak amacıyla 899 kilometre yol kenarı temizliği yapılan bölgede, 298 kilometre yerleşim yeri koruma tesisi ve 20 kilometre yangın önleme tesisi inşa edildi. Bölgede orman yolu ağı 11 bin 837 kilometreye, yangın emniyet yolu ise 2 bin 904 kilometreye çıkarıldı.

Bu dönemde ilk müdahale için muhtarlıklara 419 su tankeri teslim edilirken, başta orman bölgelerinde yaşayan vatandaşlar olmak üzere asker, öğrenci ve öğretmen 87 binden fazla kişiye yönelik eğitim faaliyetleri yürütüldü.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, yangınla mücadelede önleme, hızlı müdahale ve rehabilitasyon olmak üzere üç temel strateji yürüttüklerini söyledi.

Kış ve bahar dönemindeki yağışların orman yangınları açısından olumlu seyrettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bahardaki yağışların ardından uzayan otlar yaz sıcaklarıyla hızla kurudu ve yangın riski oluşturdu. Orman görevlileri olarak bununla ilgili de çalışma yaptık. Orman yangınlarının geçen yıla göre azalmasında önleyici adımların da etkisi oldu. Geçen yıl bölgemizde çıkan 320 orman yangınının yaklaşık yüzde 65'i anız yangınlarından başlayarak ormana sirayet etti. Bundan dolayı orman alanlarındaki risk azaltma eylem planı çerçevesinde orman yollarımızın bakımlarını yaptık. Bu sene bölge müdürlüğümüz sınırları içerisinde 900 kilometre orman yolunun sağda ve solda temizliklerini tamamladık. Ayrıca, 298 kilometre yerleşimin etrafındaki bakımları gerçekleştirdik."

Orman alanları 24 saat gözetleniyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 18 hava unsurunun görev yaptığını kaydeden Yılmaz, kara gücünde ise 107 arazöz, 34 su tankı, 16 dozer dahil 435 araç, 1702 personel ve eğitimli 6 bin gönüllünün yer aldığını belirtti.

Teknolojik imkanlar sayesinde yangınların 2 dakikada tespit edildiğini ve ortalama 11 dakikada müdahale sağlandığını bildiren Yılmaz, orman alanlarının insansız hava araçlarıyla 24 saat gözetlendiğini dile getirdi.

Orman yangınlarının yüzde 93'ünün insan kaynaklı çıktığını, bunların da yaklaşık yüzde 70'inin ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını vurgulayan Yılmaz, sıcak ve rüzgarlı günlerde açık alanda ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

Yılmaz, Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 18 Temmuz 2024'te çıkan yangında zarar gören 570 hektar alanda 785 bin 165 fidan dikimi ve tohum ekiminin tamamlandığını, aynı bölgede 3 Temmuz 2025'te meydana gelen yangından etkilenen 1533 hektar alanda ise saha hazırlığının sürdüğünü dile getirdi.

Söz konusu sahada 621 hektarda doğal gençleştirme yapıldığını, kalan alanda ise 1 milyon 353 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Yılmaz, yasa gereği yanan alanların yeniden ağaçlandırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'daki Orman Yangınları %47 Azaldı - Son Dakika

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