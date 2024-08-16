İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir ve Manisa\'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi görev alıyor. Yangın bölgesinde bulunan bir hayvan barınağı tahliye edildi.

16.08.2024 11:47
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İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

Gördes'teki yangınlara müdahale sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.

Havadan ve karadan yoğun mücadele verilen yangın söndürme çalışmalarında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.

Kaynak: AA

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