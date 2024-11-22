İzmir Vizyon 2074: Gıda ve Tarım Paneli 23 Kasım'da - Son Dakika
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İzmir Vizyon 2074: Gıda ve Tarım Paneli 23 Kasım'da

İzmir Vizyon 2074: Gıda ve Tarım Paneli 23 Kasım\'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin ikinci etkinliği, 'Gıda ve Tarım' başlığı ile 23 Kasım Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Panel, İzmir'in gıda ve tarım politikalarını ele alacak.

22.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. Serinin ikinci etkinliği olan "Gıda ve Tarım" başlıklı panel, 23 Kasım Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir'in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin hazırlanmasına girdi oluşturacak "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. Serinin ikinci etkinliği 23 Kasım Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak "Gıda ve Tarım" başlıklı panel olacak. Panelde, tarım ve gıdanın mevcut durumu, yakın ve uzak geleceği İzmir odağında değerlendirilecek. Panele, Doç. Dr. Derya Nizam, Prof. Dr. Zafer Yenal ve Prof. Dr. Gökhan Özertan'ın konuşmacı olarak katılacak.

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde yapılan Kent Konuşmaları adlı panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor.

Paneller, makro ölçekli ve vizyona yönelik stratejik temalar etrafında periyodik olarak düzenlenecek ve Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Kent Konuşmaları serisi, İZPA ofislerinin çalışma alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlandı. Panellerin her biri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde planlandı. Serinin her paneli, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amaçlanıyor.

Seri; Körfez ve Havzalar, Kent için Yapay Zeka ve Verinin Müşterekleştirilmesi, Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon, Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı, Tek Sağlık ve İzmir'de Birlikte Yaşamak başlıkları üzerinden hazırlanan paneller ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Vizyon 2074: Gıda ve Tarım Paneli 23 Kasım'da - Son Dakika

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