İzmir, Yaşlı Dostu Şehirler Ağı'na Kabul Edildi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı'na kabul edilerek yaşlı dostu politikalarını uluslararası standartlara taşımak adına önemli bir adım attı. Türkiye'den ağa üye olan iki büyükşehirden biri olma özelliğini taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ile öne çıkıyor.

Yaşlı nüfusu giderek artan İzmir'de, ileri yaşlı bireylerin hayat konforunu çok yönlü artıran çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda İzmir İleri Yaş Eylem Planı'nı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi; Evde Bakım, Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3. Yaş Üniversitesi, Zübeyde Hanım Huzurevi gibi pek çok hizmetiyle yaşlı nüfusa yönelik önemli projeleri yürütüyor. Yaşlı dostu kent olma hedefiyle DSÖ tarafından kurulan Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı'na başvuruda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağa resmi olarak kabul edildi. Türkiye'den ağa kabul edilen toplam yedi üye bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'den ağa üye olan iki büyükşehirden biri olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri tanıtıldı

Age Friendly Cities resmi sitesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kapsayıcılığı teşvik eden ve eşitsizlikleri ele alan kapsamlı politikalar ve programlar aracılığıyla yaşlı sakinlerin yaşam kalitesini iyileştirmeye kendini adadığı ifade edildi. Belediyenin, yaşlıların çeşitli ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılanmasını sağlayan iki daire başkanlığı ve bir hastane işlettiği de dile getirildi. Zübeyde Hanım Huzurevi'nin kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı yazıda, Evde Bakım Hizmeti, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ileri yaşlı bireylere yönelik indirimli ve ücretsiz toplu taşıma hizmetleri, Alzheimer ve Demans Merkezi, Emekli Dayanışma Kartı gibi hizmetlere de yer verildi.

"Atılan adımlar uluslararası mecrada kabul gördü"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfus artıyor. İzmir'de de yaşlı nüfus artışı oldukça fazla. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi yaşlı nüfusa göre planlamamız gerekiyor. Bu süreçte öncelikle ulusal alanda gerekli adımlar atıldı. Akademiyle, sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurarak planlamalar yaptık ve İzmir İleri Yaş Eylem Planı'nı oluşturduk. Bu, yerel yönetimlere ve bu alanda çalışan tüm kurumlara rehber olacak bir yayın oldu. Bir yandan da uluslararası ağlara başvurularımızı yaptık. 2024 yılının kasım ayı sonunda Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı'na başvuruda bulunduk ve mart ayında ağa resmi olarak kabul edildik. Ağa katılmamız, bu alanda attığımız her adımın uluslararası mecrada kabul gördüğünü ve onaylandığını gösteriyor. Bundan sonra yapacağımız her işin uluslararası standartlarda olacağının da teminatını vermiş oluyoruz" dedi.

"Birlikte yaşam"

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferhat Yıldız da "İzmir'in nüfusu 2024 yılında 4.5 milyona yaklaştı ve bunun 500 bininden fazlasını 65 yaş ve üstü olan yaşlı nüfus oluşturuyor. İzmir'de bu oran yüzde 13.3'e denk geliyor. Türkiye'nin ortalaması ise yüzde 10.6. 2080 projeksiyonuna göre Türkiye'de her dört kişiden birinin 65 ve üstü olacağı öngörülüyor. Bu nedenle yaşlı nüfus oranının artması hem şehrin yapısının değişmesini hem de bu nüfusa yönelik birtakım ek çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Yaşlılar ve engeliler her alanda birlikte var olmak istiyor. Bizler de onları topluma kazandırıp birlikte yaşamayı taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

Yaş Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı

DSÖ Yaş Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı, dünya genelindeki şehirleri, toplulukları ve kuruluşları, toplumlarını yaşlanmak için ideal bir yer haline getirme ortak vizyonuyla bir araya getirmek amacıyla 2010 yılında kuruldu. Ağ, yaşlı bireylerin toplumsal hayata tam katılımını teşvik eden ve sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyen yerel düzeydeki eylemlere odaklanıyor. Ağın misyonu ise şehirleri ve toplulukları daha yaşlı dostu hale getirmek için teşvik etmek ve desteklemek. Bu misyon doğrultusunda ağ, şehirlerin ve toplulukların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştırarak yenilikçi, kanıta dayalı çözümler bulmalarına destek oluyor.

330 milyondan fazla insanı kapsıyor

Günümüzde, ağın 60 ülkede bin 705 şehir ve topluluktan oluşan üyeleri bulunuyor ve bu üyeler toplamda 330 milyondan fazla insanı kapsıyor. Üyelik, bir şehrin veya topluluğun yaşlı dostu olma sürecine başladığını gösteriyor. Bu üyelik, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını dinleme, yaşlı dostu olma durumunu değerlendirme ve izleme, yaşlı bireylerle ve farklı sektörlerle iş birliği yaparak fiziksel ve sosyal ortamları iyileştirme taahhüdünü yansıtıyor.

Ağın faydaları

Ağa katılım, şehirlerin ve toplulukların yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve karşılamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek yenilikçi ve kanıta dayalı çözümler geliştirilmesine olanak tanıyor. Yaşlı dostu şehirler, yaşlı bireylerin güvenli bir şekilde yaşamasını, yoksulluktan uzak kalmasını, kişisel gelişimlerini sürdürmesini ve topluluklarına katkıda bulunmasını destekliyor. Bu tür ortamlar, yaşlı bireylerin özerkliklerini, sağlıklarını ve onurlarını koruyarak onların topluma tam katılımını sağlıyor.

İzmir'in ağa katılımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu ağa katılımı, şehrin yaşlı dostu uygulamaları geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu üyelik sayesinde İzmir, dünya genelindeki diğer şehirlerle bilgi ve deneyim paylaşarak yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin DSÖ Yaşlı Dostu Şehirler ve Topluluklar Küresel Ağı'na kabul edilmesi, kentin yaşlı nüfusuna verdiği değerin ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların uluslararası alanda da tanındığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.