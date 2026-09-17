İzmirli çocuklar, iklim krizine karşı buluştu

(İZMİR) - Sosyal İklim Derneği tarafından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle UNICEF Türkiye'nin Avrupa Birliği eş finansmanlı ACAR Projesi kapsamında Çocuk İklim Forumu gerçekleştirildi. Tarihi Bıçakçı Han'da düzenlenen forumda çocuklar, hazırladıkları talepleri projenin paydaş belediyeleri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi'ne sunacak, o fikirler COP31 İklim Değişikliği Konferansı'na ulaşacak.

İzmir'de yaşayan 10-18 yaş arasındaki 40 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Bıçakçı Han'da düzenlenen İzmir Çocuk İklim Forumu'nda bir araya geldi. Sosyal İklim Derneği tarafından yürütülen, UNICEF Türkiye'nin Avrupa Birliği eş finansmanlı ACAR Projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen forum, çocukların iklim krizinin kentleri üzerindeki etkilerini kendi bakış açılarıyla tartışacağı ve somut politika önerileri geliştirecekleri katılımcı bir alan olarak tasarlandı. İzmir Çocuk İklim Forumu, Sosyal İklim Derneği'nin yürütücülüğünde hayata geçirilen "İklim için Çocukların Sesi" projesinin İzmir ayağını oluşturdu. Proje kapsamında İzmir'in ardından Ankara, Gaziantep ve İstanbul'da da Çocuk İklim Forumları düzenlenecek. Projenin paydaş belediyeleri arasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi yer aldı. Gün boyunca süren çalışmaların sonunda katılımcı çocuklar, kendi belirledikleri önceliklere dayanan ve katılımcılar tarafından imzalanan bir Çocuk İklim Talepleri Bildirgesi hazırladı. Bildirge, forumun paydaş belediyelerinin yetkililerine resmi olarak sunulacak ve ardından bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Değişikliği Konferansı'nda yetkililere iletilecek.

"FİKİRLERİNİZİ İLETECEĞİZ"

Foruma katılarak çocuklarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, interaktif bir konuşma gerçekleştirdi. Çocuklara iklim krizine ilişkin sorular soran Okyay, "Sizler büyüme çağındasınız. Sağlıklı gıdaya ulaşmak en büyük hakkınız. Ancak bir gıda krizi olduğunda bundan herkes eşit şekilde mi etkilenir? Biz buna 'iklim adaleti' diyoruz ve iklim adaleti kavramı çok önemli. Yaptığınız çalışmalarda iklimin farklı gruplardaki çocukları, özellikle farklı ekonomik durumdaki çocukları nasıl etkileyeceğini de düşünün. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bu forumdan sizlerden birçok söz, fikir, öncelik çıkacak. Şimdi söz sizin. Biz de onları Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Konferansı'na götüreceğiz ve önceliklerinizi onlara ileteceğiz" dedi.

"BUGÜN SÖZ SİZDE"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya da "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü Türkiye'de temsil eden kuruluşuz. Dünya Sağlık Örgütü de sağlıklı bir şehri; insanların güvenle yaşayabildiği, temiz havaya, suya, doğaya ve sağlıklı yaşam koşullarına erişebildiği bir yer olarak tanımlıyor. Biz de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak sağlığın sağlık hizmetlerinden, hastanelerden, hastane hizmetlerinden önce yaşadığımız mahallelerde, sokaklarda, parklarda ve okullarda başladığına inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, çocukların 'Sağlıklı nesiller için sağlıklı şehirler' çalışmalarıyla çocukların sağlıklı güvenli doğaya uyumlu kentlerde büyümesini hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda bugün bu forumu gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişeceği kentleri de çocukların deneyimleri ve fikirleri ile birlikte şekillendirmek istiyoruz. Bugün söz sizde" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİNİZİ AKTARMAK İSTİYORUZ"

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz ise "İklim için Çocukların Sesi projesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden, şehirlerinden çocuklar bir araya gelerek şehirlerindeki doğa, çevre iklim meselelerini konuşuyor ve şehirde onlar için çalışan belediye temsilcilerine taleplerini anlatıyor. Buradan da bu sene Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Değişikliği Konferansı'na sizlerin sözlerini götüreceğiz. Sizlerin taleplerini onlara aktarmak istiyoruz. Bu süreci destekleyen, finanse eden Avrupa Birliği ve UNICEF'e çok teşekkür ediyorum ama bunu yerelde Sağlıklı Kentler Birliği ile beraber yürütmeseydik İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bornova Belediyesi ile bir araya gelmeseydik bunu yürütmek imkansız olurdu. O yüzden destekleri için her kurumumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Forum kapsamında "İklim Kriziyle Mücadele: Dünyamız için Neler Yapabiliriz?" başlıklı oturum düzenlendi. Daha sonra çocuklar tematik grup çalışmalarında fikir üreterek Çocuk İklim Talepleri Bildirgesi hazırladı.