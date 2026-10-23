İzmirli emlakçı Topel, resim tutkusunu ofisinde sürdürüp 100'e yakın eser üretti - Son Dakika
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İzmirli emlakçı Topel, resim tutkusunu ofisinde sürdürüp 100'e yakın eser üretti

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İzmirli emlakçı Topel, resim tutkusunu ofisinde sürdürüp 100\'e yakın eser üretti
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İzmir'de 27 yıldır emlakçılık yapan Serhan Ekrem Topel, resim tutkusunu emlak ofisinde sürdürüyor. 5 yaşından beri resim yapan Topel, ıslak mendilden tasarımlarının da yer aldığı 100'e yakın esere imza attı; İstanbul ve Almanya'da sergi açmayı hedefliyor.

İZMİR'de 27 yıldır emlakçılık yapan Serhan Ekrem Topel (57), çocukluk hayali olan resim tutkusunu iş yerinde sürdürüyor. Emlak ofisini resim atölyesi olarak da kullanan Topel, "Müşteri aradığı zaman elimi yıkayıp hizmete devam ediyorum, kiralık, satılık yer gösteriyorum. İşim bitince resme devam ediyorum" dedi.

İzmir'de 27 yıldır emlakçılık yapan Serhan Ekrem Topel, çocukluk hayali olan resim tutkusunu emlak ofisinde sürdürüyor. 5 yaşından bu yana elinden fırçayı düşürmeyen Topel, emlak ofisinde işten arta kalan boş vakitlerini tuvalin başında geçiriyor. Bugüne kadar ıslak mendilden ürettiği sıra dışı tasarımların da aralarında yer aldığı 100'e yakın tabloya imza atan Topel, günlük iş rutinini hayal gücünün sınırlarını zorlayan çalışmalarla renklendiriyor. Ziraat fakültesinden mezun olduğunu ancak 27 yıldır gayrimenkul sektöründe çalıştığını söyleyen Topel, "Hayalim resim yapmaktı. 5 yaşında çizimler yapardım, büyüdükçe devam ettim. Hep zaman ayırmayı planladım. Karikatürler çizdim. Evlendikten sonra çocuğumla birlikte resim çizmeye devam ettik. Hayalim bir sergi açmak, büyük tuvallere resimler çizebilmekti. Çalışmalarımı pandemide zamanında hızlandırdım. Kişisel sergi açtım, halen karma sergilere katılıyorum. Sürrealist, soyut resimlere yöneldim, eskizi olmayan resimler yaptım. Sonrasında yüksek dokular denilen kabartmalı resimleri yapmak için ıslak mendilleri kullandım. Mendilleri kabartmalı ve kırışıklıklar vererek sertleştirerek renklendirdim. Keyifli eserler oluşturmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM ÖLÜNCEYE KADAR RESİM YAPMAK'

Emlakçılık yapmaktan da keyif aldığını söyleyen Topel, "Pandemi döneminde resimlerimi evde yaptım. Açıldıktan sonra ofiste resim yapmayı tercih ettim. Müşteri aradığı zaman elimi yıkayıp hizmete devam ediyorum, kiralık, satılık yer gösteriyorum. İşim bitince resme devam ediyorum. Yaptığım resimleri emlak ofisimde duvarlara asmaktan keyif alıyorum. Hepsini sığdırmam mümkün değil, yaklaşık 100'e yakın resim oluşturdum. Zaman zaman müşterilerime sattığım resimler oldu. Ama resimlerimden kolay ayrılamıyorum, benim için hepsi çok değerli. Hayalim, hedefim İstanbul'da ve Almanya'da bir sergi açmak. Kendime güveniyorum. Hedefim ölünceye kadar resim yapmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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