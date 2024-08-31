İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine Yangın Söndürme Tankerleri Dağıttı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine Yangın Söndürme Tankerleri Dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yangınlarda ilk müdahalenin hızlı gerçekleşmesi için orman köylerine dağıtımına başladığı son parti yangın söndürme tankerleri yerlerine ulaştı. Urla’nın Zeytinler ve Balıklıova ile Çeşme’nin Ildır ve Şehit Mehmet mahallelerine gelen su tankerleri, muhtarlara teslim edildi. Muhtarlar, “Cemil Başkanımızın da dilediği gibi bizler ormanların askerleriyiz, tankerlerimizle hızlı müdahaleye hazırız” dedi.

31.08.2024 11:38
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarda ilk müdahalenin hızlı gerçekleşmesi için orman köylerine dağıtımına başladığı son parti yangın söndürme tankerleri yerlerine ulaştı. Urla'nın Zeytinler ve Balıklıova ile Çeşme'nin Ildır ve Şehit Mehmet mahallelerine gelen su tankerleri, muhtarlara teslim edildi. Muhtarlar, "Cemil Başkanımızın da dilediği gibi bizler ormanların askerleriyiz, tankerlerimizle hızlı müdahaleye hazırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına hızla müdahale edilmesini sağlamak ve ormanları korumak için orman köylerine 40 tanker teslim etti. Son parti tankerler Urla'nın Zeytinler ve Balıklıova ile Çeşme'nin Ildır ve Şehit Mehmet mahallelerine gelen su tankerleri, muhtarlara teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen tanker teslim törenindeki konuşmasına dikkat çeken muhtarlar, "Başkanımız ormanları korumak için her vatandaşın yangınlara karşı birer asker olmasını dilemişti. Bizler ormanların askerleriyiz, tankerlerimizle hızlı müdahaleye hazırız" dedi.

Önce eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orman köylerine dağıttığı 2,5 ton su kapasiteli tanker sayısı, 40 tankerlik son parti ile toplamda 440'a ulaştı. Urla'da orman yangını riski içeren 13 köy de su tankerine kavuştu. Teslimat sonrası Urla ve Çeşme'deki muhtarları ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürü Çağlayan Karaca,"Yaz boyuncu Yarımada'da büyük yangınlarla mücadele edildi. Muhtarlarımız her zaman ilk koşanlardan oldu. Bu müdahaleler sayesinde birçok yangın da en başında söndürüldü" diye konuştu. Tankerlerin yanı sıra yangın korunma elbisesi, eldiven, baret ve iş gözlükleri de verilen muhtarların kullanım öncesinde İzmir İtfaiyesi'nden yangın eğitimi alarak sertifika sahibi olduklarını da hatırlatan Karaca, teorik eğitim sonrasında tanker kullanımı için pratik eğitim alan muhtarların yangına karşı mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine Yangın Söndürme Tankerleri Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine Yangın Söndürme Tankerleri Dağıttı - Son Dakika
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