İzmir\'deki öğrenciler atık yoğurt kaplarından 600 atkı ördü

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İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Adnan Mazıcı İlkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü olarak hayata geçirdikleri doğaya ve çevreye duyarlı etkinlikler kapsamında Hatay'daki depremzede çocuklara gönderilmek üzere atık yoğurt kaplarını kullanarak 600 atkı ördü. Atkıların, önümüzdeki hafta depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Adnan Mazıcı İlkokulu öğrencileri, TEMA gönüllüsü olarak 'Eko Okul' projesi kapsamında doğaya ve çevreye duyarlı birçok etkinlik düzenledi. Miniklerin düzenlediği en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise atık yoğurt kovalarını kullanarak ördükleri atkıları, depremden etkilenen Hatay'daki öğrencilere göndermeleri oldu. Adnan Mazıcı İlkokulu Müdürü Pınar Gezer, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirilen 4 aylık Eko Okullar projesine ortak olduklarını belirtip, Eko okullar kapsamında çocuklarımız, öğretmenleriyle ve velilerimizin iş birliğiyle beraber atık malzemeleri, kullanılabilir bir şeye dönüştürüyorlar. Okul olarak sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız dünya için dertleniyoruz. Depremzede çocuklara, öğrencilerimizin atık yoğurt kutularını kullanarak hazırladığı atıkları göndereceğiz. Öğrencilerimizin hazırladığı 600 atkıyı önümüzdeki hafta Hatay'a ulaştırmış olacağız dedi.

'EKO OKUL PLANIMIZ MÜFREDATTA TAMAMEN ENTEGRE OLDU'

Öğrencilerin bu proje kapsamında atkı, müzik aletleri, maketler, arabalar, robotlar, güneş enerjisiyle çalışan simülasyonlar yaptıklarını aktaran Gezer, 'Eko Okul planımız müfredatta tamamen entegre oldu. Müfredatın içindekileri çocuklar kendi hayal gücüyle destekleyerek bir ürün ortaya koyuyorlar ve bunu hep birlikte inşa ediyorlar. Yaklaşık 5 yıldır öğretmen ve velilerle beraber bu projeyi sürdürüyoruz. Okullara ücretsiz olarak gönderilen ders kitapları bile yakacak olarak kullanılırdı. Artık geri dönüşüme gidiyor. Çocuklar o kitapları üşenmeyip, ellerinde taşıyarak getiriyorlar. Çocuklar, sınıfların ışıklarını söndürüyor, bir arkadaşı ellerini sabunladığı süreçte çeşmeyi kapalı tutmazsa, diğeri gidip çeşmeyi kapatıyor. Kendi aralarında da böyle bir iletişim dili geliştirdiler. Bu nedenle öğrencilere çok güzel katkıları olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

ÖĞRENCİLER, DOĞA İÇİN HAZIRLADIKLARI SİMÜLASYON İLE TEKNOFEST'E KATILACAK

Doğa koruyucuları grubuyla bir maket simülasyon tasarladıklarını ve TEKNOFEST'e katılacakları bilgisini veren Adnan Mazıcı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Neşe Akşen, Projeyi ilk başladığımızda şunu düşündük; insanlar kendilerini koruma içgüdüleri var ve kendilerini koruyabiliyorlar. Ancak doğadaki diğer canlılar özellikle bitkiler ve ağaçlar kendilerini koruyamıyor. Onun için de bir sistem geliştirdik. Sistemde atık maddelerden yaptığımız maketlerle ağaçların zarar gördüğünde nasıl korunabileceğini anlatmaya çalıştık. Baltayı alıp bir ağacın gövdesine vurduğumuzda normalde ses çıkaramaz ama buna teknolojiyi de katarak bir düzenek hazırladık. O balta ağacın gövdesine vurduğunda çığlığıyla bize sesini duyurdu. Projemizin ana teması bitkilerin ve işte özellikle ağaçların kendilerini koruyabileceklerini onların da yaşamaya diğer canlılar kadar hakkı olduğunu göstermek. Bu projeyi daha da geliştirerek TEKNOFEST'e katılacağız dedi.(DHA)