İzmirli Sporcular Sualtı Ragbisinde Gümüş Madalya Kazandı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sualtı ragbisi takımında yer alan Simay Topaloğlu ve Zeynep Naz Arslan, U21 Milli Takımı'yla gümüş madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Takımı sporcuları Simay Topaloğlu ve Zeynep Naz Arslan, U21 Milli Takımı ile gümüş madalya kazandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen CMAS 13'üncü Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Kadın Sualtı Ragbi Milli Takımı büyük bir başarı gösterdi. Milliler, Almanya'yı 8-0, Norveç'i 2-0, İsveç'i 16-0 ve Finlandiya'yı 13-0'lık skorlarla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Norveç'e 1-0 mağlup olan milliler, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuva boyunca Büyükşehir Belediyesi sporcularından Simay Topaloğlu 7 gol, Zeynep Naz Arslan ise 1 gol kaydederek takımlarının madalya kazanmasına önemli katkı sağladı.