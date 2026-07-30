Haber: ÇAĞATAN AKYOL/ SEFA GARDİYANOĞLU - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(KOCAELİ) - Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine yapılan başkanvekili seçimini CHP'li Lütfü Obuz kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da şafak operasyonuyla gözaltına alınarak 23 Temmuz'da tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Seçimleri YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de izledi. Toplantıya CHP'li Muhammet Ertürk başkanlık etti. CHP'nin adayı Lütfü Obuz olurken Cumhur İttifakı ise AK Partili Hayrettin Ünlü'yü aday gösterdi.

CHP'nin 23, AK Parti'nin 12 ve MHP'nin 3 meclis üyesinin bulunduğu mecliste, ilk turda CHP'li Obuz 21, AK Partili Ünlü 13 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Obuz 21, Ünlü 15 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. Son turda ise sandıktan Obuz için 22, Ünlü için 15 oy çıktı. Üçüncü turun sonunda İzmit Belediye Başkanvekili seçimini CHP'li Lütfü Obuz kazandı.

"EMANET EMİN ELLERDE"

Seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından salondakiler, "İzmit'in Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet", "Hak, hukuk, adalet" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Obuz, "Başkanımız Silivri'de olabilir. Emaneti emin ellerde" dedi.