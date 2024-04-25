İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehir Hastanesi bağlantı yolunda engellendi

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(KOCAELİ) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt hazırlığı çalışmaları için gittiği Şehir Hastanesi bağlantı yolunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince fiziki müdahaleyle engellendi. Olay yerini incelemeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanına yaklaşmak isteyen AKP'li İzmit Belediye Meclis üyesi İbrahim Efe, engellenmesinin üzerine kendini yere atarak ve yuvarlanarak saldırıya uğradığını iddia etti. Hürriyet, "Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık" dedi.

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ve merdiven çalışması yapmıştı. Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, bu sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesi'nin sorumluluk alanı olan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziki müdahaleye uğradı. Olaylar sırasında itiş kakış ve arbede yaşandı.

AKP Belediye Meclis üyesi İbrahim Efe, olay yerini incelemeye giden Başkan Hürriyet'in yanına yaklaşmak isteyince engellendi. Kendini yere atarak yuvarlanan ve saldırıya uğradığını iddia eden Efe, kendisini engelleyen kişiyi de çelme takarak yere düşürdü. AKP'li Meclis üyesi Efe, ayağa kalkmasının ardından "Bana saldırıyorlar! Polis!" diye bağırdı. Hürriyet ve ekibi ise Efe'ye hiç müdahale etmeden sakin bir şekilde yanından uzaklaştı.

Hürriyet, o anları, şu sözlerle anlattı:

"Burada AKP'li meclis üyelerini yaptığı şovu da unutmayacağız. Kendilerini yere atarak 'Beni darp ediyorlar' diye bağırdığı videoları da yayınlayacağız. Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık."