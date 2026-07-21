CHP'den İzmit Belediyesi Operasyonuna Tepki: Sandıkta Yenemediklerinizi Soruşturmalarla Susturamazsınız

(İZMİT)CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde yaptığı açıklamada, operasyonun siyasi olduğunu savunarak, "Sandıkta yenemediklerinizi soruşturmalarla susturabileceğinizi sanıyorsunuz. Hiçbir güç halkın iradesinden büyük değildir" dedi. Arcan, Fatma Kaplan Hürriyet'in iki dönemdir halkın desteğiyle görev yaptığını belirterek, "Biz hukuka saygılıyız ancak insanları ifadeleri alınmadan suçlu ilan etmek hukuk devletiyle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde partililere seslendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in iki dönem üst üste seçim kazanarak halkın güvenini yeniden kazandığını belirten Arcan, "Fatma Kaplan Hürriyet'in suçu ne? Kent Lokantaları açmak mı? Gençler üniversiteye hazırlansın diye ücretsiz LGS ve YKS kursları düzenlemek mi? Çalışan annelerin yükünü hafifletmek için kreşler açmak mı? Bu kente hizmet etmek mi?" diye konuştu.

"BUGÜN İZMİT'TE MİLLET İRADESİNE YÖNELİK SİYASİ OPERASYON VAR"

Operasyonun siyasi olduğunu savunan Arcan, "Bugün İzmit'te hukuksuzluk vardır. Bugün İzmit'te milletin iradesine yönelik siyasi operasyonlar vardır. Sandıkta yenemediklerinizi soruşturmalarla susturabileceğinizi sanıyorsunuz. Ama hiçbir baskı sonsuza kadar sürmez. Hiçbir güç halkın iradesinden büyük değildir" dedi.

"BİZ HUKUKA SAYGILIYIZ"

CHP'nin yargıdan kaçmadığını belirten Arcan, "Biz hukuka saygılıyız. Biz adalete inanıyoruz. Hesap vermekten, denetlenmekten ve soruşturulmaktan hiçbir zaman kaçmadık. Ancak soruşturma yürütmek başka şeydir, insanları daha ifadeleri alınmadan suçlu ilan etmek başka şeydir" ifadelerini kullandı.

Yargı süreçlerinin siyasi açıklamalar ve medya üzerinden yönlendirilmeye çalışıldığını öne süren Arcan, bunun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

"AYNI İDDİALAR GEÇMİŞTE DE GÜNDEME GETİRİLDİ"

Fatma Kaplan Hürriyet hakkında geçmişte de benzer iddiaların ortaya atıldığını söyleyen Arcan, Hürriyet'in mal varlığını ve eşinin mal varlığını kamuoyuna açıkladığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belgeleriyle ortaya koyduğunu ifade etti.

Geçmişte belediye başkanı hakkında ortaya atılan bazı iddiaları hatırlatan Arcan, "İftirayı atanlar gerçek ortaya çıkınca özür dilemedi. Algı oluşturanlar, gerçekler ortaya çıkınca sessiz kaldı" dedi.

ADALET DELİLLE SAĞLANIR"

"

Soruşturmayı yürüten makamlara çağrıda bulunan Arcan, "Masumiyet karinesine saygı gösterin. İnsanların ve ailelerinin itibarını koruyun. Soruşturmayı bir cezalandırma aracına dönüştürmeyin. Adalet televizyonlara servis edilen görüntülerle değil; delille, hukukla ve vicdanla sağlanır" diye konuştu.

"FATMA KAPLAN HÜRRİYET YALNIZ DEĞİLDİR"

Konuşmasının sonunda gözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve diğer gözaltındaki isimlere destek veren Arcan, "Fatma Kaplan Hürriyet yalnız değildir. İzmit'in seçilmiş iradesi yalnız değildir. Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi demokrasi içinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.