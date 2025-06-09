İzmit Geçişinde TEM Otoyolu\'nda Yoğunluk

TEM OTOYOLU'NUN İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK
TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürerken, Ankara istikametinde trafik normal seyrediyor.
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