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İzmit'te açık otoparkta araç camlarının kırılması - Son Dakika
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İzmit'te açık otoparkta araç camlarının kırılması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırması, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit\'te açık otoparkta araç camlarının kırılması
21.12.2023 - 13:31,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabaş Mahallesi'nde dün, açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırılması, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, şüphelinin akşam saatlerinde kent merkezinden yürüyerek sahildeki otoparka gelmesi yer alıyor.

Elindeki kaldırım taşını park halindeki araçların ön camlarına fırlatarak araçlara zarar veren şüpheli, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyerek gözden kayboluyor.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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