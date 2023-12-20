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İzmit'te belediye otoparkında 35 aracın camı kırıldı - Son Dakika
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İzmit'te belediye otoparkında 35 aracın camı kırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan belediye otoparkında bir kişi tarafından 35 aracın camı kırıldı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmit\'te belediye otoparkında 35 aracın camı kırıldı
20.12.2023 - 23:38,
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, belediyenin açık otoparkında bulunan 35 aracın camı bir kişi tarafından kırıldı. Camları kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ DENK GELMEDİM'

Otomobili zarar gören Yakup Çep, Çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Geldim, aracı bıraktım. Yaklaşık 1,5 saat sonra geri döndüğümde aracım bu haldeydi. Benden önce görenler olmuş, polislere haber vermişler. Yaklaşık 35- 40 tane aracın camını kırmışlar dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te belediye otoparkında 35 aracın camı kırıldı - Son Dakika
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