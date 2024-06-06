İzmit\'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A.G, maktul Öner İ'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.A.G, arkadaşlarıyla alkol alan Öner İ'yi yanına çağırdığı için kendisine kafa attığını, bu sırada onu korkutmak amacıyla bıçak çıkardığını anlattı.

Maktulün kendisinden güçlü yapıda olduğunu belirten M.A.G, çıkan arbedede kıyafetiyle kendisini boğmaya çalışan Öner İ'ye bıçağın saplanmış olabileceğini kaydetti.

M.A.G, Öner İ'nin nasıl yaralandığını bilmediğini, kasıtlı bir harekette bulunmadığını savundu.

Maktulün annesi Ayşe İ. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların dinlenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta 5 Aralık 2023'te yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince Öner İ'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A.G, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.