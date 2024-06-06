İzmit'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı

İzmit\'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, kendisini korkutmak amacıyla bıçak çıkardığını ve kasıtlı bir harekette bulunmadığını savundu. Maktulün ailesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

06.06.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A.G, maktul Öner İ'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık M.A.G, arkadaşlarıyla alkol alan Öner İ'yi yanına çağırdığı için kendisine kafa attığını, bu sırada onu korkutmak amacıyla bıçak çıkardığını anlattı.

Maktulün kendisinden güçlü yapıda olduğunu belirten M.A.G, çıkan arbedede kıyafetiyle kendisini boğmaya çalışan Öner İ'ye bıçağın saplanmış olabileceğini kaydetti.

M.A.G, Öner İ'nin nasıl yaralandığını bilmediğini, kasıtlı bir harekette bulunmadığını savundu.

Maktulün annesi Ayşe İ. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların dinlenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta 5 Aralık 2023'te yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince Öner İ'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A.G, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Mahkeme, Adli Tıp, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement