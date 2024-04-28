İzmit'te Dükkan Sahibi, Camını Kıran Kişiyi Silahla Yaraladı - Son Dakika
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İzmit'te Dükkan Sahibi, Camını Kıran Kişiyi Silahla Yaraladı

İzmit\'te Dükkan Sahibi, Camını Kıran Kişiyi Silahla Yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı. Çukurbağ Mahallesi'ndeki çay evi işletmecisi ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

28.04.2024 23:35
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı.

Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'taki henüz ismi öğrenilemeyen çay evi işletmecisi ile henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinin camını kıran E.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi E.Ö'yü tabancayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Dükkan Sahibi, Camını Kıran Kişiyi Silahla Yaraladı - Son Dakika

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