İzmit'te Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti İzmit mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada, 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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