İzmit'te Kötü Koku İhbarı Üzerine Bir Kişi Ölü Bulundu - Son Dakika
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İzmit'te Kötü Koku İhbarı Üzerine Bir Kişi Ölü Bulundu

İzmit\'te Kötü Koku İhbarı Üzerine Bir Kişi Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede, Mehmet Şirin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, cesedin Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasını sağladı.

03.06.2024 18:43
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişi ölü bulundu.

Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, 4. kattaki daireden kötü koku yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Mehmet Şirin'in (41) cansız bedenini buldu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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