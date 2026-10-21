İzmit\'te mahkeme Ümitcan Şirin davasında 5 sanığa 5 yıl 8 ay-17 yıl hapis verdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, buluşma bahanesiyle çağrıldığı yerde bıçaklanan Ümitcan Şirin'in (21) ölümüne ilişkin davada, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 5 sanığa 5 yıl 8 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Gamzenur B. ise tahliye edildi. Kararın ardından adliye merdivenlerine oturan ve cezaları az bulan baba Raif Şirin, oğlunun ölümü sonrası yaptırdığı dövmeye bakarak verilen karara tepki gösterdi.

Olay, 26 Temmuz 2025'te İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine gelen mesaj üzerine buluşma noktasına giden Ümitcan Şirin, burada çıkan tartışmada bıçaklandı. Ağır yaralanan Şirin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa O., Gamzenur B. ve Ramazan Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında Mustafa O., Gamzenur B. ve Samet E.A.'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 4'üncü duruşmasına tüm sanıklar, taraf avukatları ve Ümitcan Şirin'in yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda kararını açıkladı.

5 SANIĞA HAPİS CEZALARI

Mahkeme, Mustafa O.'ya 'Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suç sırasında cep telefonuyla kayıt almasını değerlendiren heyet, takdiri indirim uygulamadı. Mustafa O.'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ramazan Y.'ye, yaralama sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, olay yerinde bulunarak yaralama eylemine yardım ettiği değerlendirilen Samet E.A.'ya 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkındaki ev hapsi kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Gamzenur B.'ye yardım etme kapsamında, takdiri indirim uygulanarak 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle Muhammed Furkan F.Y.'ye 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

BABA, KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından adliye merdivenlerine çöken Raif Şirin, kolunda oğlunun anısına yaptırdığı, 'baba-oğul' figürünün yer aldığı dövmeye baktı. Üzerinde oğlunun fotoğrafını taşıyan ve 'Ümitcan Şirin için adalet' yazısının bulunduğu siyah tişört giyen Şirin, "Benim oğluma kim işkence etti o zaman? Benim oğlumu kim öldürdü?" diyerek karara tepki gösterdi. Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini hatırlatan Şirin, mahkemenin verdiği cezaları kabul etmediğini söyledi. Sanıklara farklı sürelerde hapis cezaları verilmesine tepki gösteren Şirin, tahliye ve ev hapsinin kaldırılması kararlarını da eleştirdi.

'BEN ÇOCUĞUMUN TOPRAĞINI ÖPÜYORUM'

Oğlunu bir daha göremeyeceğini ve onunla konuşamayacağını söyleyen Şirin, mezarına giderek toprağını öptüğünü anlattı. Oğlunun fotoğraflarına ve videolarına bakarak kendisini avutmaya çalıştığını belirten Şirin, arkadaşlarında bulunan görüntüleri de bir araya getirdiğini söyleyerek, "Kimde, nerede resmi, videosu var, arkadaşlarında varsa topluyorum ki oğlumun, çocuğumun bir şeyleri bana artık kalsın diye. 21 yaşında ben çocuğumu toprağa koydum. Siz hala 'Ben bir şey yapmadım, beraatimi istiyorum' diyorsunuz. Kim yaptı bunu? Benim oğlumu kim öldürdü?" ifadelerini kullandı.

'BU CEZA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Şirin, oğlunun ölümünden kimin sorumlu olduğunun açık biçimde ortaya konulmadığını düşündüğünü belirtti. Sanıklara verilen cezaları yetersiz bulduğunu söyleyen Şirin, "Hepsine suç biçtiler. Bir de ceza biçtiler. Bu ceza kabul edilebilir bir ceza değil. Konuşamıyorum, bilmiyorum, ne diyeyim? Diyecek bir şeyim yok. Bunlara bu kadar cezayı hak gördüler. Biz de ömür boyu ağlayacağız, ömür boyu mezarına gideceğiz, ömür boyu mezar taşını öpeceğiz. Başka bir şey yapamayacağız" diye konuştu.

'AİLELERİ SARILIYOR, BEN OĞLUMU GÖREMİYORUM'

Tutuklu olmayan sanıkların aileleriyle görüşebildiğini belirten Şirin, kendi oğluyla bir daha bir araya gelemeyeceğini söyledi. Sanıkların ailelerinin çocuklarına sarılıp onlarla konuşabildiğini dile getiren Şirin, tahliye kararına tepki göstererek, "Bir de tahliye veriyorsunuz. Tahliyenin sebebi nedir? 15 aydır cezaevinde yatana tahliye veriyorsun. Bu nasıl bir şey? Nasıl tahliye verirsiniz?" dedi.