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İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada Erenler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde Emre A. ile akrabası Samet A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet A, Emre A'ya ateş etti ve Emre A kasığı ve göğsünden yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı. Yaralı Emre A, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumu ciddiyetini koruyor.

İzmit\'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
28.12.2023 - 15:17,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki iş yerinde Emre A. (40) ile yanına gelen akrabası Samet A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Samet A, Emre A'ya tabancayla ateş etti.

Kasığı ve göğsünden yaralanan Emre A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Tedavisi devam eden Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Güneş, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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