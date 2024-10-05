İzmit'te Silahlı Saldırı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te Silahlı Saldırı: 8 Şüpheli Yakalandı

İzmit\'te Silahlı Saldırı: 8 Şüpheli Yakalandı

İzmit'teki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, 8 şüpheli yakalandı.

05.10.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin yaralanmasına neden olan 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin firari hükümlü oldukları 1'inin de 89 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Olay, 3 Ekim gecesi 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından eğlence mekanına tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında mekanda çalışan D.G., M.G., T.K. ve M.B. yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen Y.Ö., M.A., B.B., E.M., S.N.A., B.C., R.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.'nın 33 yıl, B.N.'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.N.A 'nın ise 89 farklı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.M. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.C., R.A ve  H.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  B.B., M.A., S.N.A.  ve Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Silahlı Saldırı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit'te Silahlı Saldırı: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement