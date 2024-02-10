İzmit\'te TIR Çay Ocağına Daldı: 4 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan çay ocağına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 dükkanda hasar meydana gelirken, çay ocağı önündeki masada oturan 4 kişi yaralandı. O anları anlatan işletmeci Ahmet Tamer, "Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 34 BZ 5300 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çay ocağına daldı. Kazada, çay ocağının önündeki masalarda oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevredekilerin yardımı ile TIR'ın altında kalarak yaralananlar bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.
3 DÜKKANDA HASAR
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle çay ocağının sol tarafında bulunan ayakkabı dükkanı ile sağ tarafındaki depo olarak kullanılan alan zarar gördü.
'DÜKKANIN İÇİ KARARDI, SONRA HER ŞEY TOZ DUMAN'
O anları anlatan çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer, "TIR yoldan çıktı, direkt dükkana girdi. Dükkanda hasar çok. Ben tam çay yapıyordum; daldı içeriye. Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.
Kaza sırasında çay ocağında bulunan Kasım Yılmaz, "İçeride arkadaşlarla birlikte çay içiyorduk. Dükkanın köşesinde, yolu gören taraftaydım. Yola bakarken TIR'ın kafasının döndüğünü gördüm ve kuvvetli fren sesi çıkmaya başladı. Arkadaşlara bağırdım. Dükkanın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. TIR da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkana girdi" ifadelerini kullandı.
TRAFİK OLUŞTU
"İçeride 3 kişiydik" diyen Yılmaz, "Dışarıda 4 arkadaş vardı. 2 tanesini olay hemen bittikten sonra aldık, 1 tanesiyle biraz daha uğraştık; yaralıydı. Diğer arkadaş da yolun önündeydi, ona da herhalde TIR çarptı; yerde yatıyordu, göremedim" dedi.
D-100 İstanbul istikametinde oluşan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te TIR Çay Ocağına Daldı: 4 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?