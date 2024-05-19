İzmit'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri halk eğitim binası gençlere hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri halk eğitim binası gençlere hizmet verecek

İzmit\'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri halk eğitim binası gençlere hizmet verecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1938'de temelleri atılan erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan halk eğitim binası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gençlere hizmet etmeye başlayacak. Binanın restorasyonu Nisan 2023'te başlatılmış ve şu anda tamamlanmış durumda. Binada kütüphane, bilgisayar odaları ve ses kayıt sistemleri gibi gençlerin ihtiyaçlarına yönelik donanımlar bulunacak.

19.05.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelleri 1938'de atılan erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halk eğitim binası, sona gelinen restorasyon çalışmalarının ardından gençlere hizmet edecek.

Tepecik Mahallesi'nde 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'deki üç örnekten birisi olarak, erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtan yapı, mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlandı.

İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak 1980 yılında hizmet vermeye başlayan binanın restorasyon çalışmaları, Nisan 2023'te Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca başlatıldı.

Proje alanında çalışmalara ilişkin gazetecilere bilgi veren Vali Seddar Yavuz, kentte göreve başladığında binanın restorasyonunun belli aşamaya geldiğini ancak deprem hareketlilikleri nedeniyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan ekipteki akademisyenlerin detaylı çalışma yaptığını anlattı.

Yavuz, deprem simülasyonları gerçekleştirdiğini, bu simülasyona göre de yeni güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla ilgili projeler hazırladıklarını aktararak, "Sözümüzü tutmuş olmanın vermiş olduğu gönül huzuruyla karşınızdayız. Bugün itibariyle ufak tefek eksikleri olmasına rağmen binayı bitirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelen eksiklikler de tamamlanacak ve daha sonra Kocaeli gençlerimizin hizmetinde olacak." dedi.

Mükemmel bir planlama yaptıklarını dile getiren Yavuz, kütüphanesinden bilgisayar odalarına, ses kayıt sistemlerine kadar her türlü detayı düşündüklerini, merkezin 24 saat gençlerin hizmetinde olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Kocaeli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri halk eğitim binası gençlere hizmet verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:33:38. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri halk eğitim binası gençlere hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement