İzmit'teki Silahlı Saldırıda 2 Tutuklama

13.05.2026 01:20
İzmit'teki eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda olayla bağlantılı oldukları belirlenen D.S, A.Ç, A.Ç, G.A. ve İ.C.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.U. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.S, A.Ç. ve G.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Belirlenen adreslere aralıklarla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

