İznik ile Jingdezhen Arasındaki Ortaklık Büyüyor - Son Dakika
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İznik ile Jingdezhen Arasındaki Ortaklık Büyüyor

İznik ve Jingdezhen, seramik kültürünü birleştirerek el sanatlarında işbirliği yapıyor.

14.05.2025 18:06
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İZNİK, 14 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'nin seramik merkezi İznik ile "porselen başkenti" olarak bilinen Çin'in Jingdezhen kenti arasındaki ortaklık giderek daha da büyüyor.

İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, İznik ile Jingdezhen arasındaki bu ortaklığın, kültürel mirası modern işbirliğiyle bir araya getirerek asırlık el sanatları geleneklerine yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İznik, 15. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyıl arasında gelişme gösteren kuvars ve cam hamuru karışımından yapılan canlı çinileriyle ün saldı. İznik ile yaklaşık 1.700 yıllık porselen yapım mirasına sahip Jingdezhen arasındaki ortaklık ise, kardeş kentler oldukları 2021 yılından bu yana müşterek ustalık ve kültürel etkileşim üzerine kurulu daha geniş bir işbirliğine dönüştü.

Kaya, Xinhua ile kısa süre önce yaptığı söyleşide resmi heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin artmasıyla İznik ve Jingdezhen arasındaki bağın daha da geliştiğini ifade etti.

Kaya, "An itibarıyla en önemli ortak projemiz, İznik'te kurulacak olan seramik ve porselen üretim tesisi. Yalnız burada söz konusu olan sadece üretim değil. Türk ve Çinli zanaatkarları yan yana getirip kültürel sinerji yaratılması da söz konusu. Geleneklerin ustalıkla harmanlanmasının büyük bir değer olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Kaya, faaliyete geçtiğinde kültürel anlamda dönüm noktası, ekonomik açıdansa katalizör işlevi görmesi beklenen tesisin hem İznik'in kimliğini güçlendireceğini hem de dünyanın en etkili porselen merkezlerinden biriyle olan ilişkileri kuvvetlendireceğini belirtti.

İznik ve Jingdezhen arasındaki işbirliğinin ticari ve eğitime ilişkin boyutları da bulunuyor. İstanbul'da İznik çinileri ve Jingdezhen porselenlerinin yer aldığı bir perakende satış mağazası açmak için iki kentin birlikte çalıştığını söyleyen Kaya, "Bu, ortak pazarlama çalışmalarında atılmış küçük ama önemli bir ilk adım" ifadelerini kullandı.

Zanaatkar etkileşimleri de girişimin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Aralarında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilen büyük usta Adil Can Güven'in de bulunduğu çok sayıda Türk seramik ustası, Jingdezhen'i ziyaret ederek kente özgü karmaşık üretim yöntemlerini inceledi. İznik'te bir aile atölyesi işleten Güven, yeni nesil zanaatkarlara eğitim vermeyi hedefliyor.

Kaya, "Daha fazla genç zanaatkar ve ustamızı Jingdezhen'e göndermek ve onların teknik ve süreçlerini ilk elden öğrenmelerini sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

2024 yılında uluslararası seramik fuarına katılmak üzere Jingdezhen'e giden Kaya, "Dünyanın her yerinden sanatçılar ve meraklılar gelmişti. Benim için son derece heyecan vericiydi. Fuar bize İznik çinileri ve seramikleri konusunda bir sempozyum planlama ilhamı verdi. Başlangıçta fuarla aynı ölçekte olmayabilir ama çalışmalara başladık" dedi.

Sempozyum hazırlıkları an itibarıyla devam ediyor. Kaya, İznikli yetkililerin sempozyumun güçlü bir etki yaratmasını sağlamak için Türkiye, Çin ve diğer ülkelerden seramik mirası konusunda uzmanlaşmış üniversite ve akademisyenlerle birlikte çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İznik ile Jingdezhen Arasındaki Ortaklık Büyüyor - Son Dakika

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