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İznik'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İznik'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde bulunan 7 kaçak göçmen yakalandı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine arama çalışması başlattı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İznik\'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı
04.01.2024 - 15:57,
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BURSA'nın İznik ilçesinde, 1'i göl kenarında sazlıkların arasına gizlenen, diğerleri ise farklı adreslerde 7 kaçak göçmen yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırca Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine İznik Gölü kıyısında arama çalışması başlattı. Ekipler, sazlıkların arasında gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Bu kişinin bölgede 3 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Dronun da kullanıldığı aramada, başka kimseye ulaşılamadı. İfade doğrultusunda, ilçedeki 6 farklı adrese düzenlenen baskında ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

Suriye ve Filistin uyruklu olan 7 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İznik'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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