İznik\'te soğuk hava deposu yangını 4,5 saatte söndürüldü, ölen ve yaralanan olmadı

İznik'te soğuk hava deposu yangını 4,5 saatte söndürüldü, ölen ve yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İznik ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.
YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.
Semih TÜRKER/ İZNİK (Bursa),
Kaynak: DHA
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