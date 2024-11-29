İzsu'nun Dikili'de 66 Milyon Euroluk Yatırımla Hayata Geçireceği Arıtma Tesisi Tanıtıldı

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(İZMİR)- İzmir'in Dikili ilçesinde İZSU Genel Müdürlüğü'nün 66 milyon euroluk yatırımla hayata geçireceği kanalizasyon, yağmursuyu ve atıksu arıtma tesisi projesinin tanıtımı yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, söz konusu yatırımın önemine dikkat çekerek "İlçemiz için eksik kalmış bir yatırım olan atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı yatırımı bilgilendirme toplantısı için bir aradayız. İlçemizde bu önemli toplantının hayata geçecek olması gerçekten bizler için çok heyecan ve mutluluk verici. Onun için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. 2019'da sonra İzmir Büyükşehir Belediyemizin, İZSU'nun büyük hizmetleriyle Dikili'de temiz su sorunu çözdük. Özellikle kıyıya sınırı olup ve yazlık turizm potansiyeli olan bir ilçede su kesilmeyen ender ilçelerden birisiyiz. Şöyle bir bakarsanız basını bir kontrol ederseniz nerede tüm turizm ilçelerinde, beldelerinde müthiş derecede temiz su içme sorunu var. Ama biz Dikili'de İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı büyük hizmet sonrasında yaklaşık dört yıldır olağanüstü durumlar hariç hemen hemen hiçbir su kesintisi yaşamıyoruz" dedi.

"Proje tamamlandığında ilçemiz çok daha güçlü, çok daha güçlü bir kimliğe bürünecek"

İlçedeki arıtma ve kanalizasyon sorununun da İZSU Genel Müdürlüğü'nün yatırımıyla kısa vadede çözüleceğini belirten Kırgöz, "Bu yatırım Dikili için gerçekten önemli. Doğamız için, geleceğimiz için çok önemli. İlçemiz bildiğiniz gibi her geçen gün büyüyor ve bölgemizde olan gelişmelerden dolayı da hızla büyümeye devam edecek. Biz yerel yöneticiler olarak bize düşen görev bu kenti geleceğe sağlıklı ve planlı bir şekilde hazırlamak. Özellikle altyapısı güçlü ve dirençli bir kenti hazırlamak çok çok önemli. Bu noktada bugün gerçekten çok kıymetli, çok anlamlı bir iş yapıyoruz. Bu proje tamamlandığında ilçemiz çok daha güçlü, çok daha güçlü bir kimliğe bürünecek. Marka değeri artan bir ilçe olacak. Çünkü temiz su, arıtma, kanalizasyon, yağmur suyu ayrıştırma sorunu çözmüş, Türkiye'de çok çok sayıda ilçe yok. Bizim ilçemiz bu ilçelerden biri olarak Türkiye'de yer almış olacak" diye konuştu.

"Projenin doğru olarak ortaya konulması, projenin işleyişini doğrudan etkileyecek"

Projenin içeriğini ve tüm detaylarını vatandaşlara aktaran İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Dikili'de derin deşarj sistemi bir arıtma sistemi olarak kabul görmüş. Bizler arıtma tesisi yapımı için bir arayış içerisine girdik. Arıtmanın yeri ile ilgili ciddi bir süreç yaşandı. Buradaki sorun sadece arıtma sistemi sorunu değil. Yağmur suyu ve kanal alt yapısı birleşik olarak çalışıyor. Sorunun sadece bir boyutu bu değil diğer boyutu da alt yapı sistemi. Bu sistemi ayrıştıracağız. Mevcut kanal alt yapı sistemi çok eski. Üç milyar TL'lik bir yatırım öngörüyoruz burada. Ortalama bir daireyi beş milyon kabul etmiş olsanız maliyetini 600 daire yapmak gibi bir şey. Haklı olarak biz kredi arayışına girdik. Benim meslek hayatımda gördüğüm belki de en hızlı kredi çözüm sürecini yaşadım. Sağ olsun arkadaşlarımız çok iyi bir çalışma yaptı. EBRD ile yaptığımız çalışma yaklaşık buraya 45 gün gibi bir sürede tamamlandı. Kredi anlaşması imzalandı. Çok uygun rakamlarda bir kredi elede edildi, projenin tamamı için. Bizim niyetimiz aslında bu ay bir kısmı için ihaleye çıkmaktı. Fakat EBRD'dan projenin tümünün bir anda tek bir şekilde ihaleye çıkılması noktasında bir teklif aldık. Bu aslında Dikili için de doğru olan. Bir bütün halinde projenin bitmesi ve arıtmaya bağlanmayan çevre köyler de dahil olmak üzere hiçbir yerin kalmamasını sağlayacak, bunu tek bir şekilde yapmak. Bu yüzden de biz bunu parçalı bir şekilde yapmaktansa tek bir ihaleyle, kredili bir şekilde yapmanın çok daha hızlı, etkili olacağı sonucuna ulaştık. Projede yola önce arıtma tesisi ve merkezdeki mevcut kanalların arıtmaya bağlanması ile başlayacağız ardından kademeli olarak merkezdeki arıtma sürecini çözeceğiz. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımız ile birlikte toplamda 2 buçuk yılda projemizi bitireceğiz. Bizler şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde birçok insan sahada emek verecek ancak projenin doğru olarak ortaya konulması projenin işleyişini doğrudan etkileyecek. Sizlerin koyacağı katkılar da bizim için çok önemli. İZSU'nun kapısı her zaman kapımıza açık. Sizleri dinlemeye her zaman hazırız" ifadesini kullandı.

İzmir'in üçüncü büyük arıtma tesisi Dikili'de inşa edilecek

Dikili'de yaşanan yağmur suyu ve atıksu sorununu çözüme kavuşturmak için kolları sıvayan İZSU Genel Müdürlüğü, Gazipaşa, Salimbey, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri, Salihleraltı ve Kabakumaltındaki tatil siteleri ile köy statüsünde olup mahalle kimliği kazanan Bahçeli, Salihler, Kabakum, Kabakum-Müsellim, Kıratlı, Gökçeağıl, İslamlar ve Kızılçukur Mahallelerini ele alan toplam 210 km atıksu hattı ile 17 adet terfi merkezi ve 32 km yağmursuyu hattının yapımına başlayacak. Uluslararası finans kuruluşu EBRD'ye başvurusunu yapan İZSU Genel Müdürlüğü, proje finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Hazine Garantisiz Dış Finansman" onayı bekliyor. Böylece İZSU Genel Müdürlüğü, 2043 yılı nüfusu öngörülerek yapılacak 41.5 metreküp/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi İzmir'in üçüncü büyük arıtma tesisi olacak ve diğer projeler için de toplam 66 Milyon Euro kredi temini sağlayacak. Hazine onayı alındıktan sonra 2025 yılı Nisan ayında ihale süreci başlayacak projede kanalizasyon, yağmur suyu ve atıksu arıtma tesisi yapımı eş zamanlı yürütülecek ve çalışmalar 2.5 yıl sürecek.