İZSU ve GDZ Elektrik Genel Müdürleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İZSU ve GDZ Elektrik Genel Müdürleri Gözaltına Alındı

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İzmir'de yaşanan su birikintisi kazasında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. CHP yetkilileri ise adil bir yargılama talep etti ve gözaltının hatalı bir karar olduğunu belirtti.

25.07.2024 17:25
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(İZMİR) - İzmir'de, yağmurda oluşan su birikintisinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir'de, geçtiğimiz haftalarda sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında iki genel müdür göz altına alındı.

Gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZSU Genel Müdürlüğü'ne geldi.

İZSU Müdürlüğü'nde makamından alınan Gürkan Erdoğan, kendi özel aracına binerek ifade vermeye gitti.

"Adil bir yargılama olması gerekir"

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Olayın içeriğini öğrenmek için Mahir Polat milletvekilimizle birlikte geldik. Biliyorsunuz 2 kişi hayatını kaybetti. Hepimizi son derece üzen bir olay. Yağmurda elektrik kaçağından dolayı. Bu işin sorumlularının bulunmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ancak bir adil yargılama olması gerekir. Yani yargının üzerinde büyük bir siyasal baskı olduğunu düşünüyorum. Her hakim, her savcı için değil elbette ama savcılar, hakimler de büyük bir baskı altında görevini yapıyor. İçlerinde vicdanlı hakimlerimiz, savcılarımız var. Onları tenzih ediyoruz. Ama bu işte İZSU'nun doğrudan sorumluluğunun olduğu bir iş olarak düşünmemek lazım. Neticede bir elektrik kaçağı var ve o elektrik kaçağıyla ilgili yapılması gerekenler yapılmamış.

Şimdi bir mazgaldan dolayı o dönemin İZSU Genel Müdürü'ne ve ve şimdiki Genel Müdüre ulaşan bir silsile, ben bir hukukçu olarak söylüyorum hukuken biz mümkün görmüyoruz. Bunun, Gediz'in kabahatini gölgelemek için, sorumluluğu yaymak için yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Avukat arkadaşlarımız da  genel müdürümüzle beraber gitti. Elbette gerçekler ortaya çıkacak ama bu yargılamayı yakından takip ediyoruz. Hem genel merkez olarak hem İzmir milletvekilleri olarak yakından takip ediyoruz.

"Salıverilmesi gerekir, hatalı bir karar"

Burada hak etmediği halde kimsenin özgürlüğünün de gasbedilmesine izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Şu an avukat arkadaşlarımız gitti. Genel Müdürümüz sağlık kontrolünün arkasından Bozyaka'ya götürülecek. Hakim karşısına çıktığında sorgu hakimliğinde biz salıverileceğini düşünüyoruz. Salıverilmesi gerekir. Hatalı bir karar. Hiç bu gözaltı olmamalıydı. Bizim şahsi düşüncemiz bu. Yargı sürecini de yakından takip paylaşmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

Yargı, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU ve GDZ Elektrik Genel Müdürleri Gözaltına Alındı - Son Dakika

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