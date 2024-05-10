İZSU, Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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İZSU, Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Fuar İzmir'de ikinci defa kapılarını açan Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı. İZSU standını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ziyaret etti. İZSU Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji projelerini sergiledi.

10.05.2024 11:09  Güncelleme: 11:18
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Fuar İzmir'de ikinci defa kapılarını açan Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı. Şehrin geleceğini şekillendirecek enerji projelerinin sergilendiği İZSU standını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ziyaret etti.

İnovatif ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin tanıtıldığı Wenergy 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'na, İZSU Genel Müdürlüğü de ödüllü yenilenebilir enerji projeleri ile katıldı. Fuarın açılışını yaptıktan sonra stantları gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'dan karbon salınımını azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla geliştirilen enerji projeleri hakkında bilgi aldı.

"KATILIMCILAR, TÜM AR-GE PROJELERİMİZLE İLGİLİ BİLGİ ALIYORLAR"

İZSU Genel Müdürlüğü'nün yenilenebilir enerji standında, Menemen Değirmendere'de hayata geçirilen arazi ve çatı tipi güneş enerji santrali projesi ile boru içi türbin hidroelektrik santrali projesi yer alıyor. Maket ve tanıtım filmleriyle desteklenen stantta ayrıca, pilot uygulaması Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen Hibrit Ters Şemsiye Su ve Enerji Hasadı Sistemi Projesi ile Şehir Ulaşımında Hidrojen Enerjisi Kullanımı Projesi tanıtılıyor.

İZSU Enerji Şube Müdürü Filiz Yaşar Mahlıçlı, "Katılımcılarımız bu sene İZSU standında AR-GE projelerimizi görüyorlar. Bu AR-GE projelerinin içinde iki Avrupa Birliği projesi var. Biri, boru içi türbin hidrolik santral projesi. Diğeri ise içme suyu şebeke hatlarındaki titreşim gücünden elektrik enerjisi üretmeyle ilgili yeni bir proje. Ziyaretçilerimiz, ayrıca, Ters Şemsiye projemiz ve geleneksel GES yatırımlarımıza ilişkin de bilgi alabilir" dedi.

"İZSU'DA YENİLENEBİLİR ENERJİ AR-GE PROJELERİ PANELİ"

Fuar kapsamında İZSU Enerji Şube Müdürü Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı moderatörlüğünde ve kurumun proje ortaklarının katılımıyla "İZSU'da Yenilenebilir Enerji AR-GE Projeleri Paneli" düzenlenecek. Panele, ODTÜ GÜNAM Koordinatörü Prof. Dr. Raşit Güran, TÜBİTAK MAM Yenilenebilir Enerji Araştırma Grubu Lideri Erkan Koç, TOBB-ETÜ Hidro'dan Dr. Kutay Çelebioğlu ve İZSU Enerji Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Makine Mühendisi Erkin Can Kılınç konuşmacı olarak katılacak. Wenergy 2024, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZSU, Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı\'nda yerini aldı
Kaynak: ANKA

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