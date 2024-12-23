İZÜ Mezunu Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı Oldu - Son Dakika
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İZÜ Mezunu Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı Oldu

İZÜ Mezunu Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı Oldu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Essaad Hasan Şeybani'nin Suriye Dışişleri Bakanı olmasını kutladı.

23.12.2024 15:47
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??????? İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans eğitimini üniversitelerinde tamamlayan, halen doktora öğrencileri olan Esaad Hasan Şeybani'nin Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini çok olumlu bulduklarını söyledi.

Acar, üniversitelerine 2018-2019 yılında kayıt yaptırdıktan sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı'ndan 2022 yılında mezun olan Şeybani'nin yeni görevine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şeybani'nin öğrenciliğinin aktif devam ettiğini belirten Acar, "Esaad Hasan Şeybani, lisans eğitimini Suriye'de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde almış, bizim de lisansüstü öğrencimiz. Geçen günlerde yeni kurulan Suriye Hükümetinin Dışişleri Bakanı oldu. Tabii ki öğrencimizin Dışişleri Bakanı olması, hepimizi gönendirdi. Onun için biz görevini tebrik ediyoruz. Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve özgür bir ülke olma yolundaki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimizin ülkelerinde önemli görevlere gelmeleri sevindirici"

Prof. Dr. Acar, üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 20'sinin yabancı ülkelerden gelenlerden oluştuğunu, şimdiye kadar 112 ülkeden 6 bin 60 öğrenciye eğitim verildiğini, bunlardan 3 bin 454'ünün lisans, 2 bin 606'sının lisansüstü öğrencilerden oluştuğunu dile getirerek, üniversitede aktif öğrenciliğini sürdüren 1600'e yakın yabancı öğrencinin bulunduğunu anlattı.

Dünyanın her bölgesinden öğrencilere eğitim verdiklerine dikkati çeken Acar, "Mezunlarımızın ya da öğrencilerimizin kendi ülkelerinde özel sektör ve kamuda önemli görevlere gelmiş olmaları, bizim açımızdan sevindirici bir durum. Mesela Mimarlık Bölümü'nde 4. sınıf öğrencimiz Abdul Hadi Alomar'ın mimarlık projesine dayalı olarak Suriye'nin Azez şehrinde okul inşa edildi ve orada ödül verildi." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Acar, eski Sudan Başbakanı Mutez Musa'nın da üniversitelerinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydolduğunu ancak o dönemki görevinden dolayı öğrenciliğini tamamlayamadığını dile getirdi.

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yüksek lisans tezini "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" başlığı altında hazırladığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Doktora safhasında Türk dış politikasında güncel meseleler, küresel siyaset ve iktisat, göç ve insan hakları, milliyetçilik, demokrasi, Türk dış politikası gibi dersler de almış bulunuyor. Bölümündeki hocalarımızın verdiği bilgiye göre kendisi başarılı, ilgili ve davranışsal olarak da olumlu davranış sergileyen bir öğrencimiz. Nitekim yüksek lisanstan 4 üzerinden yaklaşık 3 gibi iyi bir ortalamayla mezun olmuş. Doktorası da şu anda devam ediyor. Hocalarımız, aldığı derslerin özellikle Türkiye'nin politikaları, Türkiye'nin siyasi düzeni ve benzeri konularla ilgili olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunun Türkiye'deki çalışmaları için de Türkiye deneyiminin bir katkısı olarak değer kazanacağını umut ediyor ve düşünüyoruz."

Şeybani'nin Dışişleri Bakanı olmasının eğitim camiasında ilgiyle karşılandığının altını çizen Acar, bunun üniversitelerine ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına talebi olumlu etkileyeceğini söyledi.

Rektör Acar, öğrencisi olan Bakan'a başarılar diledi

Prof. Dr. Acar, Gazze'deki soykırımın başlamasının ardından Filistinli öğrencilerden geçen yıl ve bu sene ücret almadıklarını, uluslararası ilişkiler ile diğer bölümlerde eğitim gören öğrencilere yurt dışında yaz kampı olanakları sunup tecrübe kazanmalarına destek olduklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi üniversite kampüsünde misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getiren Acar, "Suriye, 13 yıl süren çok ciddi bir iç karışıklık, işgal, bölünmeden sonra şu anda olumlu sonuçları ümit edebileceğimiz bir sürece girmiş görünüyor. Bu süreçte Esaad Hasan Bey'e de yeni hükümette görev alan diğer Suriyeli kardeşlerimize de birliğini sağlamış, daha özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı ve huzur içerisinde yaşayabilecek bir düzene geçmeleri konusunda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İZÜ Mezunu Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı Oldu - Son Dakika

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