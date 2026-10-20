Jandarma Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenledi, 11 şüpheliye işlem başlatıldı

Başkentteki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.