Jandarma Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenledi, 11 şüpheliye işlem başlatıldı

Jandarma Ankara'da kaçakçılık operasyonu düzenledi, 11 şüpheliye işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör ve 29 kazı malzemesi ele geçirildi; yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Başkentteki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı şekilde sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 fişek, 2 dedektör, 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirilirken, yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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