Şehit Astsubay Yusuf Ergün Kırıkkale'de Toprağa Verildi
Şehit Astsubay Yusuf Ergün Kırıkkale'de Toprağa Verildi

31.05.2026 14:42
Ankara-Niğde Otoyolu’nda lastik parçalarını temizlerken otomobil çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün cenazesi, Kırıkkale’de düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobil çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün (37) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. idaresindeki 34 AJB 073 (34) plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Cenaze törenine, Ergün'ün ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yusuf Ergün'ün 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin Şırnak'ta görev yapan erkek uzman çavuş kardeşi, cenazeye kamuflaj ile katıldı. Ergün'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

