Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Çetin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, Yozgat'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti. Çetin, vatandaşlarla da sohbet etti ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

27.06.2024 14:48
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Özkan ile görüştü.

Özkan'a plaket takdim eden Çetin, Yozgat'ın huzur şehri olduğunu, Yozgat'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu söyledi.

Daha sonra Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

Çetin, "Şehit yakınları, gazilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Emrinize amedeyiz. Bu vatan için, bu millet için, şanlı ay yıldızlı al bayrağımız için hayatını feda eden şehitlerimizi, şükran ve minnetle anıyoruz. Biz de bu hilal uğruna bayrağa sarılmaya hazırız." dedi.

Ziyaretin ardından tarihi bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Çetin, bir vatandaşın asker kardeşi ile telefonla görüştü.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin'i Yozgat'ta misafir etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Çetin, İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Yozgat'ta Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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