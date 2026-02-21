Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
21.02.2026 08:55  Güncelleme: 09:07
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı.

Jandarma tarafından 5 ilde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı.

KOMANDOLAR DA OPERASYONA DESTEK VERDİ

Operasyonlar; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği ile birlikte 93 adrese yönelik düzenlendi.

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

SUÇ FAALİYETLERİ TEK TEK DELİLLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Son Dakika Güncel Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    varolsun JANDARMA 14 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    yakalıyorsunuz iyide afla yine salıveriyorsunuz ne kıymeti kaldı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
