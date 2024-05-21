Jandarma Teşkilatı'nda Görevli Kadın Motosiklet Sürücü Eğitmeni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jandarma Teşkilatı'nda Görevli Kadın Motosiklet Sürücü Eğitmeni

Jandarma Teşkilatı\'nda Görevli Kadın Motosiklet Sürücü Eğitmeni

Astsubay Üstçavuş Gül Torca, Türkiye genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veren tek kadın motosiklet sürücü eğitmenidir. Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, 21 farklı alanda kurslar düzenlenmektedir. Torca, motosikletli jandarma ekiplerine 5 hafta süren güvenli sürüş eğitimi vermektedir. Kadınların bu alanda görev yapması, diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağıdır.

21.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma teşkilatı bünyesinde görevli tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veriyor.

Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde görevli jandarma ekipleri, kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs, motosiklet ve arazi taşıtı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını kullanıyor.

Görevler sırasında yaşanan kazaların azaltılması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve pozisyonda kullanması, gereken sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, temel trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 21 dalda kurslar düzenleniyor.

Türkiye'de teşkilatın sürücü eğitimi verilen tek merkezi olan Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığındaki eğitimlerde, alanlarında uzman 22 jandarma personeli görev yapıyor.

Bursa Jandarma Trafik Okulu Motosiklet Bölüm Başkanlığındaki 8 eğitmenden biri olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Torca, AA muhabirine, 2014 yılında jandarma teşkilatında astsubaylığa başladığını, Ordu ve İzmir'deki görevlerinden sonra Ağustos 2020'de Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığına atandığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana motosiklet sevgisinin olduğunu belirten Torca, teşkilata girdikten sonra bu alanda kurslara katıldığını ifade etti.

Kursları bitirdikten sonra motosiklet timlerinde görev yaptığını anlatan Torca, "Motosiklet kullanımında tecrübeli, etkin ve yetkin olmam sebebiyle komutanlarım tarafından Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında verilen motosiklet kurslarında eğitici olma fırsatı tanındı. Ben de bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek motosiklet eğitmenliği görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

"Güvenli sürüş eğitimi 5 hafta sürüyor"

Astsubay Üstçavuş Torca, motosikletli jandarma ekiplerine verilen güvenli sürüş eğitiminin 3 hafta trafiğe kapalı alan, 2 hafta gözlemli yol sürüşü olmak üzere 5 hafta sürdüğü bilgisini verdi.

Asayiş ve trafik alanlarındaki timlere uluslararası platformda kabul gören güvenli ve ileri sürüş teknikleri kursu verdiklerini anlatan Torca, "Kurslarda yılda yaklaşık 300 jandarma personelini yetiştiriyoruz. Okulumuza gelen kursiyerler beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Hatta görüp de şaşırmayan yok desem yeridir." ifadesini kullandı.

Torca, bir kadının motosiklet sürücü eğitmenliği yapmasının, Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğuna inandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olan Milli Mücadele'de pay sahibi olan Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun ve ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi Türk kadınına imkan verildiği zaman neler yapabileceğinin bir kanıtı ve örneği olmak beni ayrıca gururlandırıyor."

Kaynak: AA

Astsubay Üstçavuş, Motosiklet, Jandarma, Türkiye, trafik, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı'nda Görevli Kadın Motosiklet Sürücü Eğitmeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı'nda Görevli Kadın Motosiklet Sürücü Eğitmeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement