Jandarmadan 186. Yıl Töreni - Son Dakika
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Jandarmadan 186. Yıl Töreni

14.06.2025 14:29
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Burdur'da Jandarma'nın kuruluşunun 186. yılı kutlandı, etkinlikler ve gösteriler düzenlendi.

BURDUR'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu dolayısıyla düzenlenen çelenk törenine katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Etkinliklerde meydanda kurulan stantlarda jandarma ekipmanları sergilendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, "Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmış, her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuştur" dedi.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla il genelinde düzenlenen spor yarışmaları ile resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli asayiş ve bomba arama uzmanı köpeklerinin gösterisi, Jandarma Komando Asayiş timinin gösterisi, Aikido gösterisi ve protokol üyelerinin stantları gezmesinin ardından tören sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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