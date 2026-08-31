Jandarmadan Dolandırıcılığa Önlem - Son Dakika
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Jandarmadan Dolandırıcılığa Önlem

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Adana'da jandarma, emekli öğretmen çifti dolandırılmaktan kurtardı. Dikkatli müdahale ile dolandırıcılar engellendi.

Adana'da Otoyol Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarması, TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde emniyet şeridinde bekleyen bir araca müdahalede bulundu.

Araç içerisindeki sürücünün sürekli telefonla konuştuğu ve şüpheli davranışlar sergilediğini fark eden ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan emekli öğretmen çiftin kendilerini "savcı ve polis" olduklarını söyleyen şüpheliler tarafından, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti.

Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği belirtilen paylaşımda, "Jandarma ekiplerimizin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde, dolandırıcılara teslim edilmek üzere yanlarında bulunan ziynet eşyaları ve paraların teslim edilmesi önlendi. Unutmayın, hiçbir kamu görevlisi sizden para, altın veya ziynet eşyalarınızı teslim etmenizi istemez. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun." uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, personelin yaka kamerasından kaydedilen görüntülere yer verilen videoda, personelin yaşlı çiftten telefonu alarak, şüphelilerle iletişim kurduğu ve şüphelilerin beyanlarının doğru olmadığını belirlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarmadan Dolandırıcılığa Önlem - Son Dakika

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