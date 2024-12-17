Japon Bakanlık Görevlisi Skandala Karıştı

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TOKYO, 17 Aralık (Xinhua) -- Japonya Maliye Bakanlığı'nda görevli 44 yaşındaki Yoneta Yasutaka, Tokyo banliyösündeki bir tren istasyonunda yürüyen merdivendeki genç bir kadının etek altı fotoğrafını çektiği iddiasıyla tutuklandı.

Kyodo Haber Ajansı'nın pazartesi günü polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bakanlığa bağlı Politika Araştırma Enstitüsü'nde görevli ve aynı zamanda Tokyo Metropolitan Üniversitesi'nde doçent olarak da görev yapan Yasutaka, 23 Ekim'de akıllı telefonunu 20'li yaşlardaki genç kadının eteğinin altına tutup izinsiz fotoğraf çekmekle suçlandı. Yasutaka suçlamaları reddetti.

Haberde polisin, Yasutaka'yı yine aynı dönemde telefonunda benzer fotoğrafların bulunması nedeniyle sorguladığı belirtildi.