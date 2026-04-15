Japon Büyükelçi Çağ Kebabı Denedi

(ANKARA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami sosyal medyada takipçilerinin önerisi üzerine Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden çağ kebabının peşine düştü. Masami, "Bana çok önerdiğiniz çağ kebabını denedik" ifadeleriyle, Ankara'daki takipçilerine selam gönderdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tamura'nın Bilkent Senfoni Orkestrası konserinin ardından konuk şef Eiji Oue ve orkestra sanatçısı Noriyoshi Murakami ile çağ kebabı denediği belirtildi.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Büyükelçi Tamura Masami'nin mesajı: Geçen gün katıldığım Bilkent Senfoni Orkestrası konserinin konuk şefi Sayın Eiji Oue ve aynı orkestranın değerli tuba sanatçısı Sayın Noriyoshi Murakami ile bana çok önerdiğiniz cağ kebabını denedik" ifadeleri kullanıldı.